Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişi kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişi kaçtı

26.09.2022 14:21
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişi kaçtı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişinin kaçmayı başardığı bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişinin kaçmayı başardığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ordu, Borno eyaletine bağlı Gubio bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında teröristlerin rehin tuttuğu 6 kişi kamptan kaçmaya başardı.

Operasyonda bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

YORUMLAR
500
Nijerya'da şiddet olaylarından kaçan 500 binden fazla kişi evlerini dönmek istiyor Nijerya'da şiddet olaylarından kaçan 500 binden fazla kişi evlerini dönmek istiyor İstanbul Valiliği: Gaziosmanpaşa'da yakalanan 143 kaçak göçmen sınır dışı edilecek İstanbul Valiliği: Gaziosmanpaşa'da yakalanan 143 kaçak göçmen sınır dışı edilecek
Kaynak: AA

Boko Haram, Operasyon, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişi kaçtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
19:19 Reha Muhtar şiddet uyguladığı öne sürülen çocuğunun velayetini kaybetti! Kızına yaklaşamayacak
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 20:42:59. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişi kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement