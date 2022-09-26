Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişi kaçtı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 6 kişinin kaçmayı başardığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ordu, Borno eyaletine bağlı Gubio bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında teröristlerin rehin tuttuğu 6 kişi kamptan kaçmaya başardı.

Operasyonda bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.