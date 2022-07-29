Nijerya'da terör nedeniyle yerinden edilen 11 bin kişi evine döndü - Son Dakika
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Nijerya'da terör nedeniyle yerinden edilen 11 bin kişi evine döndü

29.07.2022 19:37
Nijerya'da terör nedeniyle yerinden edilen 11 bin kişi evine döndü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden 11 bin kişi evlerine geri döndü.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden 11 bin kişi evlerine geri döndü.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, yaptığı açıklamada, eyalette yerinden edilmişlerin kaldığı 4 kampının kapatıldığını söyledi.

Zulum, kampta bulunan 11 bin kişinin evlerine yerleştirildiğini söyledi.

Bu kişilerin 2015'te terör saldırılarından yerinden edildiğine işaret eden Zulum, eyaletteki terör saldırılarının yoksulluğu, altyapı açığı ve iklim değişikliğini artırdığını ifade etti.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da terör nedeniyle yerinden edilen 11 bin kişi evine döndü - Son Dakika

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