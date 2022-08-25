Nijerya'da bir pazarda 6 Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da bir pazarda 6 Boko Haram üyesi öldürüldü

25.08.2022 01:02
Nijerya'da bir pazarda 6 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), eyalete bağlı Bama bölgesinde Boko Haram'ın kurduğu pazarda teröristlere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda terörist yakalandı.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da bir pazarda 6 Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da bir pazarda 6 Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika
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