Nijerya'da sellerde 15 kişi öldü, 18 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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Nijerya'da sellerde 15 kişi öldü, 18 binden fazla kişi yerinden oldu

27.09.2022 13:24
Nijerya'da sellerde 15 kişi öldü, 18 binden fazla kişi yerinden oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetti, 18 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetti, 18 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Muhammed Usman, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Genel Müdürü Yabawa Kolo de seller nedeniyle 18 bin 406 kişinin yerinden edildiğini, bu kişilerin okullara ve komşu eyaletlere sığındığını kaydetti.

Binlerce evin hasar gördüğünü aktaran Kolo, on binlerce hektarlık ekili arazinin de sular altında kaldığını ifade etti.

Kolo, hükümetin, eyalette patlak veren kolera salgını için de geçici sağlık merkezleri kurduğunu ve selzedelere insani yardım gönderdiğini aktardı.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde, ülke genelinde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da sellerde 15 kişi öldü, 18 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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