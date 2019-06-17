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Nijerya'nın kuzeyinde 3'lü intihar saldırısı: En az 30 ölü

28 dakika önce

Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinde pazar günü 3 intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 40'dan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nijerya'nın kuzeyinde 3'lü intihar saldırısı: En az 30 ölü, System.String[]
Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinde pazar günü 3 intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Reuters'e konuşan bir acil durum görevlisi olayı 2019 yılının en büyük intihar saldırısı olarak nitelendirdi. Görevli, Borno eyalet başkenti Maiduguri yakınlarındaki Konduga köyünde pazar akşamı 8 sularında çok büyük bir patlama sesi duyulduğunu ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:38 
Borno, Nijerya, Dünya
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