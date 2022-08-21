Nijerya'da seller nedeniyle 225 yerleşim yeri sular altında kaldı - Son Dakika
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Nijerya'da seller nedeniyle 225 yerleşim yeri sular altında kaldı

21.08.2022 13:56
Nijerya'da seller nedeniyle 225 yerleşim yeri sular altında kaldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano ve Jigawa eyaletlerinde şiddetli sağanakların yol açtığı seller nedeniyle 225 yerleşim yeri sular altında kaldı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano ve Jigawa eyaletlerinde şiddetli sağanakların yol açtığı seller nedeniyle 225 yerleşim yeri sular altında kaldı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kano Koordinatörü Nuradden Abdullahi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen aydan bu yana şiddetli ve uzun süreli sağanakların Kano ve Jigawa eyaletlerinde sellere yol açtığını belirtti.

Abdullahi, sellerin iki eyaletin 13 bölgesini etkilediğini ifade ederek, "Kano ve Jigawa eyaletlerinde seller nedeniyle 225 yerleşim yeri sular altında kaldı. ve bu, evlerin, altyapının geniş çapta yıkımına, insanların yerinden edilmesine, mahsul ve çiftlik hayvanlarının kaybına neden oldu." dedi.

Koordinatör Abdullahi, sellerle mücadele etmek için vatandaşlardan da önlem almalarını istedi.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da seller nedeniyle 225 yerleşim yeri sular altında kaldı - Son Dakika
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