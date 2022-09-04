Nijerya'da silahlı saldırıda 15 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırıda 15 kişi kaçırıldı

04.09.2022 00:50
Nijerya'da silahlı saldırıda 15 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi kaçırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler Katsina eyaletine bağlı Dutsen Reme bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında 2 hamile kadının bulunduğu 15 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı saldırıda 15 kişi kaçırıldı - Son Dakika
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