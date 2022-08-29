Lagos hükümetinin, eyalet sakinlerine temiz hava ve sürdürülebilir çevre sağlama konusunda kararlı olduğunu kaydeden Fasawe, " Hükümet , plastik atık, e-Atık ve kullanılmış yağları onlardan satın alarak insanlara israftan servet çıkarma pratiğini öğretiyor, böylece ceplerine de para atıyor." dedi.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'nın Lagos eyaletinde 22 bin 500 çocuk geçen yıl hava kirliliğinden öldü - Son Dakika

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