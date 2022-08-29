Nijerya'nın Lagos eyaletinde 22 bin 500 çocuk geçen yıl hava kirliliğinden öldü - Son Dakika
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Nijerya'nın Lagos eyaletinde 22 bin 500 çocuk geçen yıl hava kirliliğinden öldü

29.08.2022 14:04
Nijerya'nın Lagos eyaletinde 22 bin 500 çocuk geçen yıl hava kirliliğinden öldü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde geçen yıl 22 bin 500 çocuğun hava kirliliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde geçen yıl 22 bin 500 çocuğun hava kirliliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lagos Eyalet Çevre Koruma Ajansı (LASEPA) Genel Müdürü Dr. Dolapo Fasawe, eyalette başlatılan "EKO Temiz Hava, Şimdi Temiz Hava Soluyun" başlıklı programın açılışında konuştu.

Fasawe, eyalette 2021 yılında 22 bin 500 çocuğun hava kirliliğinden dolayı öldüğünü aktardı.

Lagos hükümetinin, eyalet sakinlerine temiz hava ve sürdürülebilir çevre sağlama konusunda kararlı olduğunu kaydeden Fasawe, " Hükümet, plastik atık, e-Atık ve kullanılmış yağları onlardan satın alarak insanlara israftan servet çıkarma pratiğini öğretiyor, böylece ceplerine de para atıyor." dedi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'nın Lagos eyaletinde 22 bin 500 çocuk geçen yıl hava kirliliğinden öldü - Son Dakika
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