Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi öldü

03.08.2022 01:15
Nijerya'da trafik kazasında 16 kişi öldü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Lagos Eyalet Koordinatörü Olusegun Ogungbemide, Lagos eyaletinin Alaro-Epe kara yolunda, yolcu otobüsü ile bir kamyonun çarpıştığını belirtti.

Ogungbemide, kaza sırasında çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Ogungbemide, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Ogungbemide, kazanın kamyon sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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