Nijerya'da bina çöktü: 2 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da bina çöktü: 2 ölü

04.09.2022 16:38

Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

- Nijerya'da bina çöktü: 2 ölü

LAGOS - Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeki 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü. Lagos Acil Durum Yönetim Ajansı, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ajansın genel müdürü Olufemi Oke Osanyintolu en az 4 kişinin enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, denetimlerin yetersiz olması ve inşaat malzemelerinin kalitesinin düşük olması nedeniyle sık sık bina çökmeleri meydana geliyor.

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Kaynak: İHA

Nijerya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da bina çöktü: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da bina çöktü: 2 ölü - Son Dakika
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