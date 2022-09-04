Afrika 'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, denetimlerin yetersiz olması ve inşaat malzemelerinin kalitesinin düşük olması nedeniyle sık sık bina çökmeleri meydana geliyor.

Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü. Lagos Acil Durum Yönetim Ajansı, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ajansın genel müdürü Olufemi Oke Osanyintolu en az 4 kişinin enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Nijerya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nijerya'da bina çöktü: 2 ölü - Son Dakika

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