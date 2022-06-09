Nijerya'nın Lagos şehrinde motosiklet taksilere getirilen yasağa karşı protesto - Son Dakika
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Nijerya'nın Lagos şehrinde motosiklet taksilere getirilen yasağa karşı protesto

09.06.2022 17:57
Nijerya'nın Lagos şehrinde motosiklet taksilere getirilen yasağa karşı protesto

Nijerya'nın ticari ve en kalabalık şehri Lagos'ta, motosiklet taksilere getirilen yasağa karşı protesto düzenlendi.

Nijerya'nın ticari ve en kalabalık şehri Lagos'ta, motosiklet taksilere getirilen yasağa karşı protesto düzenlendi.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu'nun, güvenlik gerekçesiyle motosiklet taksilerin kullanılmasını yasaklamasının ardından şehirde yasağa karşı çıkan motosiklet taksiciler ve yolcuları bir araya geldi.

Düzenlenen protestoda, polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Lagos hükümeti, 1 Haziran'da bölge sakinlerine güvenlik tehdidi oluşturmaya başladığı gerekçesiyle motosiklet taksilerin kullanımını yasaklamıştı.

Bölgede yasağın uygulanmaya başlamasından bu yana hükümet tarafından 2 binden fazla motosiklete el konulmuştu.

Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı şehirde çok sayıda genç, motosikletli taksilerden geçimini sağlarken trafikten kurtulmak isteyen halk da pratikliğinden dolayı bu tür taksilere ilgi gösteriyordu.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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