Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı şehirde çok sayıda genç, motosikletli taksilerden geçimini sağlarken trafikten kurtulmak isteyen halk da pratikliğinden dolayı bu tür taksilere ilgi gösteriyordu.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'nın Lagos şehrinde motosiklet taksilere getirilen yasağa karşı protesto - Son Dakika

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