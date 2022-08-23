Nijerya'nın kuzeydoğusu, yasa dışı silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve öldürme dahil birçok suça karışıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 13 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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