Çarpışmanın ardından yangın çıktığını belirten Obalowo, çıkan yangında en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika

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