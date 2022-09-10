Nijerya'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü

10.09.2022 17:28
Nijerya'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü

Nijerya'nın Oyo eyaletinde bir otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Oyo eyaletinde bir otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

İbarapa Bölge Başkanı Gbenga Obalowo, yaptığı açıklamada, Oyo eyaletine bağlı İbarapa bölgesindeki Maya-Lanlate karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün bir otomobille çarpıştığını söyledi.

Çarpışmanın ardından yangın çıktığını belirten Obalowo, çıkan yangında en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Obalowo, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika
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