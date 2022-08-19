Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü

19.08.2022 01:54
Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde kamyon ile 6 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Plateau Eyalet Koordinatörü Alphonsus Godwin, basına yaptığı açıklamada, Plateau-Bauchi kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 6 aracın çarpıştığını belirtti.

Godwin, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini,15 kişinin yaralandığını söyledi.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Godwin, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Plateau, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü - Son Dakika
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