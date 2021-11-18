Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 45'e çıktı - Son Dakika

Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki iki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.

Sokoto Valisi Aminu Waziri Tambuwal, yaptığı açıklamada, eyaletin Illela ve Goronyo bölgelerinde silahlı kişilerin saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 45'e çıktığını belirtti.

Saldırılarda yaralanan çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altında alındığını kaydeden Tambuwal, çok sayıda evin de kundaklandığını söyledi.

Tambuwal, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve bölgede yeni bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Sokoto eyaletinin Goronyo ve Illela bölgelerinde 14 ve 15 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 29 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından Sokoto eyaletine ilave asker konuşlandırılması talimatını vermişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.