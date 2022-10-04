Nijerya'da 12 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da 12 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

04.10.2022 02:06
Nijerya'da 12 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Taraba eyaletinde, yerel güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 12 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Taraba eyaletinde, yerel güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 12 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Yerel Güçlerin Lideri Micah D. Dakka, yaptığı açıklamada, Taraba eyaletine bağlı Bali bölgesinde, yerel güvenlik güçlerinin, silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Dakka, operasyonda 12 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade etti.

Operasyonda çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını aktaran Dakka, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

YORUMLAR
500
Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye çıktı Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye çıktı İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı İstanbul'da Dhkp-C Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Kaynak: AA

Motosiklet, Operasyon, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 12 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 07:15:38. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da 12 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement