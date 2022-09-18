Nijerya'da iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü

Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Direktörü Muhammed Goje, yaptığı açıklamada, eyaletin Tarmuwa bölgesine bağlı Jumbam Nehri'nde iki yolcu teknesinin alabora olduğunu belirtti.

Nijerya 'nın Yobe eyaletinde iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Kaynak: AA

Nijerya, Yobe, Güncel, Son Dakika

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