Nijerya'da iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü

18.09.2022 21:06
Nijerya'da iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü

Nijerya'nın Yobe eyaletinde iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Direktörü Muhammed Goje, yaptığı açıklamada, eyaletin Tarmuwa bölgesine bağlı Jumbam Nehri'nde iki yolcu teknesinin alabora olduğunu belirtti.

Goje, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Goje, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Yobe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika
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