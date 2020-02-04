Nijerya'nın yurt dışına kaçırılan 318 milyon doları iade edilecek - Son Dakika
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Nijerya'nın yurt dışına kaçırılan 318 milyon doları iade edilecek

6 saat önce

Nijerya'da eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışında kaçırılan 318 milyon doların ülkeye iade edileceği bildirildi.

Nijerya'nın yurt dışına kaçırılan 318 milyon doları iade edilecek, System.String[]

Nijerya'da eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışında kaçırılan 318 milyon doların ülkeye iade edileceği bildirildi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ferdinand Nwonye, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya ile ABD arasında imzalanan anlaşmayla General Abacha döneminde ABD'ye kaçırılan 318 milyon doların geri gönderilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Nwonye, geri gönderilecek paraların Lagos-Ibadan, Abuja-Kano otoyolları ve İkinci Niger Köprüsünün inşası için kullanılacağını ifade etti.

Afrika'nın "en aç gözlü" diktatörü

Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998 yılları arasında yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor.

Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı.

17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.

Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha hakkında, Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" yakıştırması yapılıyor.

Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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