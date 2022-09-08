Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 43 kişi fidye karşılığı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 43 kişi fidye karşılığı serbest bırakıldı

08.09.2022 02:02
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 43 kişi fidye karşılığı serbest bırakıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 3 Eylül'de silahlı çeteler tarafından rehin alınan 43 kişi, fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 3 Eylül'de silahlı çeteler tarafından rehin alınan 43 kişi, fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 3 Eylül'de silahlı kişilerin Zamfara eyaletine bağlı Zugu bölgesinde kaçırdığı 44 kişiden 43'ü fidye karşılığında salıverildi.

Serbest bırakılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, bir rehinenin ise öldürüldüğü belirtildi.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye amaçlı kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Fulaniler ile çiftçiler 5 yıldır çatışıyor

Eyalet 5 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Eyalet hükümeti, yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerine, silahlı çetelere karşı kendilerini savunmak için bireysel silahlanma çağrısında bulunmuş, Nijerya ordusu ve polisi bu çağrıya tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 43 kişi fidye karşılığı serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 43 kişi fidye karşılığı serbest bırakıldı - Son Dakika
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