Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

24.09.2022 23:52
Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre silahlı kişiler, dün Zamfara eyaletine bağlı Ruwan Jema bölgesinde cuma namazı için toplananlara ateş açtı.

Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polisi, bu karara tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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