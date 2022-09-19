Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

19.09.2022 19:14
Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan açıklamada, ordunun, Zamfara'da silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlediği belirtildi.

Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, çetelerin sığınaklarının da imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, eyaletteki silahlı çete elebaşı Bello Turji'nin operasyonda kaçtığı ifade edildi.

Fulaniler ile çiftçiler 5 yıldır çatışıyor

Zamfara, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Eyalet hükümeti, yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerine, silahlı çetelere karşı kendilerini savunmak için bireysel silahlanma çağrısında bulunmuş, Nijerya ordusu ve polisi bu çağrıya tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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