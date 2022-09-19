Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerine, silahlı çetelere karşı kendilerini savunmak için bireysel silahlanma çağrısında bulunmuş, Nijerya ordusu ve polisi bu çağrıya tepki göstermişti.

Zamfara, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da çok sayıda silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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