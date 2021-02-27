Nijerya'nın Zamfara eyaletinde kaçırılan 317 öğrencinin ardından komşu eyaletteki yatılı okullar kapatıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde dün silahlı kişilerin 317 öğrenciyi kaçırmasının ardından komşu eyalet Kano'daki tüm yatılı okullar kapatıldı.

Kano Eyaleti Eğitim Komiseri Sanusi Kiru, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinde dün yaşanan şiddet olayları nedeniyle Kano Valisi Abdullahi Ganduje'nin eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması emrini verdiğini belirtti.

Hükümetin komşu eyaletlerdeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra böyle karar aldığını işaret eden ZmKiru, eyaletteki tüm okulların bir sonraki emire kadar kapalı kalacağını kaydetti.

Kiru, ebeveynlere çocuklarını almaları için derhal okullara gitmeleri çağrısında buldu.

Zamfara eyaletinde 317 kız öğrenci kaçırılmıştı

Silahlı kişiler, dün sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı.

Saldırının ardından 7 kız öğrenci, silahlı kişilerin elinden kaçarak kurtulmuştu.