Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı

30.08.2022 18:04
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 12 kişi kurtarıldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 12 kişi kurtarıldı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Kare Kukanka Ormanı'nda silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Shehu, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı; aralarında 6 kadın ve 3 çocuğun bulunduğu 12 kişinin kurtarıldığını, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin yaralı kaçtığını ifade eden Shehu, çetelere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerinin silahlı çetelere karşı kendilerini savunmaları için bireysel silahlanma çağrısı yapmıştı. Nijerya ordusu ve polisi, bu karara tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 12 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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