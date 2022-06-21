Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı

21.06.2022 17:59
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hükümetle silahlı çete üyeleri arasında devam eden barış görüşmeleri çerçevesinde 3 yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hükümetle silahlı çete üyeleri arasında devam eden barış görüşmeleri çerçevesinde 3 yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette 2019'da hükümetle silahlı çeteler arasında başlatılan "Barış, Uzlaşma ve Diyalog" programında önemli başarı kaydedildiğini belirtti.

Dosara, barış görüşmeleri kapsamında 3 yılda silahlı çetelerin, rehin tuttuğu 3 binden fazla kişiyi serbest bıraktığını kaydetti.

Eyaletin daha önce özellikle topluluklara yönelik saldırılar ve insan kaçırma gibi ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Dosara, bu program sayesinde saldırıların azaldığını ifade etti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Eyalet hükümeti, silahlı grupların çatışmaları bitirecek bir barış anlaşmasını imzalatarak "Barış, Uzlaşma ve Diyalog" programı başlattı.

YORUMLAR
500
Cezayir'in katılımıyla Nijerya'da Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı projesi zirvesi Cezayir'in katılımıyla Nijerya'da Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı projesi zirvesi Nijerya'da kiliselere yönelik saldırıda 3 kişi öldü, 36 kişi rehin alındı Nijerya'da kiliselere yönelik saldırıda 3 kişi öldü, 36 kişi rehin alındı
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:34 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Seferovic ve Arnautovic için girişimlerimiz var
17:27 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "Ekmek 5 TL oldu" iddiasına yalanlama
17:19 Kazada metrelerce havaya uçan adam, olaydan 1 saat sonra işine geri döndü
17:12 İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 18:04:13. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde üç yılda 3 binden fazla rehine kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement