Nijerya'nın Zamfara eyaletinden bireysel silahlanma çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinden bireysel silahlanma çağrısı Açıklaması

26.06.2022 18:48
Nijerya'nın Zamfara eyaletinden bireysel silahlanma çağrısı Açıklaması

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle halkın kendilerini savunması için bireysel silahlanma çağrısı yapıldı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle halkın kendilerini savunması için bireysel silahlanma çağrısı yapıldı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle halkın silahlı çetelere karşı kendilerini savunması için bireysel olarak silahlanmaları gerektiğini belirtti.

Bu kararın Eyalet Valisi Bello Matawalle'nin tarafından alındığını aktaran Dosara, "Silah alın ve kendinizi savunmayı öğrenin." ifadesini kullandı.

Dosara, silah edinmek isteyenlerin eyaletin 19 bölgesinde başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Matawalle'nin ayrıca eyaletteki dört pazarın geçici olarak kapatılması talimatı verdiğini aktaran Dosara, bu bölgelerde motosiklet kullanılmasının da yasaklandığını duyurdu.

Eyalet, beş yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

YORUMLAR
500
Nijerya'da ticareti yasak olan 2 bin 820 eşek derisi ele geçirildi Nijerya'da ticareti yasak olan 2 bin 820 eşek derisi ele geçirildi Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 74'e çıktı Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 74'e çıktı
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Zamfara eyaletinden bireysel silahlanma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:28 Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırma girişimine sert çıktı: O silahların ne olacağını onlara göstereceğiz
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 18:54:18. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'nın Zamfara eyaletinden bireysel silahlanma çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement