Nijerya ordusu 55 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya ordusu 55 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

25.02.2022 00:18
Nijerya ordusu 55 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

Nijerya ordusunun ülkenin Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda 55 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusunun ülkenin Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda 55 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ordu, Kaduna eyaletindeki Nijerya Savunma Akademisi yakınlarında silahlı çetelere karşı operasyon düzenledi.

Operasyonda 55 çete üyesi etkisiz hale getirildi ve 25 kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

YORUMLAR
500
Türk şirketinin Nijerya'da inşa ettiği trafo merkezi hizmete açıldı Türk şirketinin Nijerya'da inşa ettiği trafo merkezi hizmete açıldı Son dakika haberi | Nijerya'da seçim bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi öldü Son dakika haberi | Nijerya'da seçim bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi öldü

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya ordusu 55 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
23:29 İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi
23:28 TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti
23:13 Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 00:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya ordusu 55 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement