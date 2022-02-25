Nijerya ordusu 55 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Nijerya ordusunun ülkenin Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda 55 çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ordu, Kaduna eyaletindeki Nijerya Savunma Akademisi yakınlarında silahlı çetelere karşı operasyon düzenledi.
Operasyonda 55 çete üyesi etkisiz hale getirildi ve 25 kişi yaralandı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Kaynak: AA
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