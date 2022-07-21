Nijerya ordusu, Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden birini daha kurtardı

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan birini daha kurtardı.

Teröristlere karşı yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, hükümet tarafından Borno eyaletindeki Nijerya Ordu Hastanesi'ne sağlanan tıbbi ekipmanları teslim etti.

Musa, burada yaptığı açıklamada, ordunun Boko Haram tarafından rehin tutulan Chibok kızlarından Ruth Bitrus'un çocuğuyla kurtardığını söyledi.

Bu ayda üçüncü Chibok kızın kurtarıldığını aktaran Musa, "Chibok kızları geri dönene ve aileleriyle birleşene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Hepsi sağ salim dönene kadar dinlenmeyeceğiz." dedi.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.