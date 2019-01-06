Nijerya Ordusundan 4 Bin Kişiye Tıbbi Yardım
29 dakika önce
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) tarafından düzenlenen program kapsamında, binlerce kişiye tıbbi yardım yapılacak.
Nijerya
Hava Kuvvetleri (NAF) tarafından düzenlenen program kapsamında, binlerce kişiye tıbbi yardım yapılacak.
NAF Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, bugün başlatılan yardım programı kapsamında, 4 bin kişiye tıbbi yardım yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Daramola, "Yardım programıyla insanların ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkedeki sorunların çözümünde asker-sivil iş birliğini artırmayı hedefledik." ifadesini kullandı.
6 gün sürecek tıbbi yardım programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine ilaç desteğinin yanı sıra göz muayenesi, sıtma kontrolü ve çeşitli sağlık testleri yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:19 Kaynak: AA
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