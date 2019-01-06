Son Dakika Haberleri: Nijerya Ordusundan 4 Bin Kişiye Tıbbi Yardım

Nijerya Ordusundan 4 Bin Kişiye Tıbbi Yardım

29 dakika önce

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) tarafından düzenlenen program kapsamında, binlerce kişiye tıbbi yardım yapılacak.

Nijerya Ordusundan 4 Bin Kişiye Tıbbi Yardım, System.String[]
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) tarafından düzenlenen program kapsamında, binlerce kişiye tıbbi yardım yapılacak.

NAF Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, bugün başlatılan yardım programı kapsamında, 4 bin kişiye tıbbi yardım yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Daramola, "Yardım programıyla insanların ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkedeki sorunların çözümünde asker-sivil iş birliğini artırmayı hedefledik." ifadesini kullandı.

6 gün sürecek tıbbi yardım programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine ilaç desteğinin yanı sıra göz muayenesi, sıtma kontrolü ve çeşitli sağlık testleri yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:19 Kaynak: AA

Nijerya, Güncel
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