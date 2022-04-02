Nijerya Petrol Hırsızlığıyla Mücadele İçin Özel Operasyon Başlattı - Son Dakika
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Nijerya Petrol Hırsızlığıyla Mücadele İçin Özel Operasyon Başlattı

02.04.2022 16:59
Nijerya Petrol Hırsızlığıyla Mücadele İçin Özel Operasyon Başlattı

LAGOS, 2 Nisan (Xinhua) — Düzenlenen operasyonun başlangıcında konuşan Nijerya deniz kuvvetleri kurmay başkanı Awwal Gambo, Nijerya ekonomisinin kötüye gidişinden, petrol ve doğalgaz tesislerine kundakçılar tarafından yapılan saldırıları sorumlu tuttu. Gambo, üç ay sürecek operasyona yaklaşık 40 savaş gemisi, 200 gambot, beş helikopter, Nijerya donanmasına bağlı Özel Bot Hizmeti ile başka bazı birimlerin daha katılacağını […]

<a class='keyword-sd' href='/nijerya/' title='Nijerya'>Nijerya</a> Petrol Hırsızlığıyla Mücadele İçin Özel Operasyon Başlattı

LAGOS, 2 Nisan (Xinhua) — Düzenlenen operasyonun başlangıcında konuşan Nijerya deniz kuvvetleri kurmay başkanı Awwal Gambo, Nijerya ekonomisinin kötüye gidişinden, petrol ve doğalgaz tesislerine kundakçılar tarafından yapılan saldırıları sorumlu tuttu. Gambo, üç ay sürecek operasyona yaklaşık 40 savaş gemisi, 200 gambot, beş helikopter, Nijerya donanmasına bağlı Özel Bot Hizmeti ile başka bazı birimlerin daha katılacağını söyledi. Gambo, "Sorunun (boru hatlarındaki ihlal) nereden kaynaklandığını tespit edeceğiz" diyerek petrol hırsızlarının izini sürüp Nijerya'nın ekonomik refahı için boru hatlarının güvenliğini sağlayacaklarını belirtti. Gambo, Nijerya deniz kuvvetlerinin ülkenin bütün sularında ve Gine Körfezi'nde her türlü suç eylemini bertaraf etmeye tam olarak kararlı olduğunu kaydetti. Gambo, "Bu operasyonu, agresif ve istihbarata dayalı devriyelerle Nijerya'nın ücra yerlerinde hakimiyeti sağlamak için kullanacağız" dedi.

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Doğalgaz, Nijerya, Petrol, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Nijerya Petrol Hırsızlığıyla Mücadele İçin Özel Operasyon Başlattı - Son Dakika


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