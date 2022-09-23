Nijerya Petrol Bakanı: "Nijerya'daki Shell petrol koridorunda 265 kaçak rafineri var" - Son Dakika
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Nijerya Petrol Bakanı: "Nijerya'daki Shell petrol koridorunda 265 kaçak rafineri var"

23.09.2022 15:53
Nijerya Petrol Bakanı: "Nijerya'daki Shell petrol koridorunda 265 kaçak rafineri var"

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Nijerya'daki Shell Petrol Geliştirme Şirketi'nin (SPDC) petrol koridorunda yaklaşık 265 kaçak rafinerinin bulunduğunu söyledi.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Nijerya'daki Shell Petrol Geliştirme Şirketi'nin (SPDC) petrol koridorunda yaklaşık 265 kaçak rafinerinin bulunduğunu söyledi.

Sylva, "Petrol Üreticileri Ticaret Bölümünün 60. Yıl Dönümü" programında yaptığı açıklamada, Nijerya'da devam eden vandalizm ve petrol hırsızlığının ülkenin ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sylva, Nijerya'nın petrol hırsızlığıyla mücadele etmeye devam ederken yalnızca SPDC'nin petrol koridorunda yaklaşık 265 kaçak rafinerinin bulunduğunu kaydetti.

Vandalizm ve petrol hırsızlığının Nijerya'nın günde bir milyon varilden daha az ham petrol üretmesine yol açtığının altını çizen Sylva, hükümetin, yatırımcıların sektöre olan güvenini artırmak üzere sorunu çözmek için muhataplarla iş birliği içinde olduğunu aktardı.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 8. ülkesi ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Shell, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya Petrol Bakanı: 'Nijerya'daki Shell petrol koridorunda 265 kaçak rafineri var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya Petrol Bakanı: "Nijerya'daki Shell petrol koridorunda 265 kaçak rafineri var" - Son Dakika
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