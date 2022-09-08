Nijerya, kışa kadar Avrupa'ya daha fazla LNG gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya, kışa kadar Avrupa'ya daha fazla LNG gönderecek

08.09.2022 16:16
Nijerya, kışa kadar Avrupa'ya daha fazla LNG gönderecek

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, ülkesinin önümüzdeki kışa kadar Avrupa'ya daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gönderebileceğini bildirdi.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, ülkesinin önümüzdeki kışa kadar Avrupa'ya daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gönderebileceğini bildirdi.

Bakan Sylva, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Gastech 2022 konferansında, Nijerya'nın güvenlik sorunları nedeniyle şu anda daha fazla gaz teslimatını geciktirdiğinin altını çizerek, ancak Nijerya'nın Cezayir üzerinden Avrupa'ya bir boru hattı inşa edeceğini ifade etti.

Nijerya'nın önümüzdeki kışa kadar Avrupa'ya daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz LNG'nin gönderebileceğini belirten Sylva, Nijerya'nın altyapıyı inşa etmek için yapılacak yatırımla ilgili nihai kararı yakında alacağını, projenin muhtemelen 10 milyar dolardan fazlaya mal olacağını kaydetti.

Sylva, projeye yatırımın herkese açık olduğunu belirterek, "Nijerya ve Cezayir devlet petrol şirketleri bu sürece dahil olacak ve diğer özel yatırımcılar da ilgi gösterdi." dedi.

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgelerinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü ABD'de Oath Keepers'ın sızan üyelik listesi polis ve politikacıları içeriyor ABD'de Oath Keepers'ın sızan üyelik listesi polis ve politikacıları içeriyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya, kışa kadar Avrupa'ya daha fazla LNG gönderecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:23:08. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya, kışa kadar Avrupa'ya daha fazla LNG gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement