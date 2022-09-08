Nijerya, kışa kadar Avrupa'ya daha fazla LNG gönderecek

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, ülkesinin önümüzdeki kışa kadar Avrupa'ya daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gönderebileceğini bildirdi.

Bakan Sylva, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Gastech 2022 konferansında, Nijerya'nın güvenlik sorunları nedeniyle şu anda daha fazla gaz teslimatını geciktirdiğinin altını çizerek, ancak Nijerya'nın Cezayir üzerinden Avrupa'ya bir boru hattı inşa edeceğini ifade etti.

Nijerya'nın önümüzdeki kışa kadar Avrupa'ya daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz LNG'nin gönderebileceğini belirten Sylva, Nijerya'nın altyapıyı inşa etmek için yapılacak yatırımla ilgili nihai kararı yakında alacağını, projenin muhtemelen 10 milyar dolardan fazlaya mal olacağını kaydetti.

Sylva, projeye yatırımın herkese açık olduğunu belirterek, "Nijerya ve Cezayir devlet petrol şirketleri bu sürece dahil olacak ve diğer özel yatırımcılar da ilgi gösterdi." dedi.

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgelerinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.