Son Dakika Haberleri: Nijerya polisi, bir binada alıkonulan 300 kişiyi kurtardı
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Nijerya polisi, bir binada alıkonulan 300 kişiyi kurtardı

1 saat önce

Aldıkları ihbarlar üzerine bir binaya baskın düzenleyen Nijerya polisi, çoğunluğu çocuklardan oluşan 300 kişiyi zincirlenmiş ve işkence edilmiş halde buldu.

Nijerya polisi, bir binada alıkonulan 300 kişiyi kurtardı, System.String[]
Aldıkları ihbarlar üzerine bir binaya baskın düzenleyen Nijerya polisi, çoğunluğu çocuklardan oluşan 300 kişiyi zincirlenmiş ve işkence edilmiş halde buldu. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.
Shara Reproters'da yer alan bir habere göre, Nijerya polisi Kaduna şehrinin Rigasa bölgesindeki bir binaya dair 'alıkonulma' ihbarları aldı ve sonrasında binaya baskın düzenledi. Polis, baskın sonucu binada, çoğunluğu çocuk 300 kişiyi zincirli ve işkence edilmiş halde buldu.
Polis, zincirli halde aç bırakılarak, işkence edilen ve cinsel istismara uğrayan kurbanların Burkina Faso, Mali ve diğer komşu ülkelerden geldiklerinin belirlendiğini duyurdu.

Ayrıca polis, bina yöneticilerinin, çocukları kendi ailelerinin rehabilitasyon için kendilerine getirdiklerini iddia ettiğini söyleyerek; olayı derinlemesine araştıracaklarını ve ailelere çocuklarını gelip almaları için duyuruda bulunacaklarını açıkladı.
Ayrıca yerel medyaya konuşan bazı kurbanlar ise, binadan kaçmaya çalışanların işkenceye maruz kaldığını ve bağlanıp tavana asıldıklarını belirterek, yaşı küçük olanların ise cinsel istismara maruz kaldıklarını söyledi.


Nijerya, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:45 Kaynak: DHA
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