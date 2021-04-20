Nijerya, Somali'deki güvenlik ve istikrara katkı amacıyla 144 polis görevlendirdi - Son Dakika

Nijerya, Somali'nin güvenlik ve istikrar çabalarını desteklemek amacıyla 144 polis gönderdi.

Nijerya basınında çıkan haberlere göre, Afrika Birliği Barışı Koruma Misyonu (AMISOM) Polis Operasyonları Koordinatörü Daniel Ali Gwambal, Somali'ye destek amacıyla görevlendirilen 144 güvenlik görevlisinin bu ülkeye intikal ettiğini açıkladı.

Gwambal, gelen polislerden 30'unun 1 yıl süreyle AMISOM bünyesinde görev yapıp daha sonra Hirshabelle eyaletinde görevlendirileceğini söyledi. 114 polisin ise Somali'nin başkenti Mogadişu'da görev yapacağını aktaran Gwambal, "Polisler, kontrol noktalarına devriye gezileri, koruma ve genel polisliği içeren görevleri yapacaklar." dedi.

Somali hükümet güçleri ve AMISOM, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede bölgede iş birliği yapmaya devam ediyor.

Somali güçleri ve AMISOM, 2011'de terör örgütünü büyükşehirlerden çıkarmasına rağmen örgüt hala ülkenin güney ve orta kesimlerindeki bazı kırsal alanlarda varlığını sürdürüyor.

Terör örgütü, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.