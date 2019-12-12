Nijerya tüm Afrikalılara kapıda vize verecek - Son Dakika
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Nijerya tüm Afrikalılara kapıda vize verecek

6 saat önce

Nijerya, tüm Afrika ülkeleri vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlattı.

Nijerya tüm Afrikalılara kapıda vize verecek, System.String[]

Nijerya, tüm Afrika ülkeleri vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlattı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde düzenlenen "Afrika'da Südürülebilir Barış ve Kalkınma Forumu"na katıldı.

Buhari, burada yaptığı konuşmada, Afrika vatandaşlarının kıtada serbest dolaşımını engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak için ocaktan itibaren Afrikalılar için kapıda vize uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

Hükümetin geçen sene sadece bazı Afrika ülkelerine kapıda vize alma sistemi uyguladığını anımsatan Buhari, "Ocak 2020'den itibaren tüm Afrika ülkelerine Nijerya'ya giriş çıkış serbestliği uygulanacak." dedi.

Kıtada hem vatandaşların hem de ürünlerin, diğer ülkeler arasında serbestçe dolaşımını amaçlayan Birliğe üye 32 ülke, daha önce Kişilerin Serbest Dolaşımı Protokülü'ne imza atmıştı.

Birlik, 2023'e kadar tüm Afrika ülkelerinin kapıda vize uygulamasını hayata geçirmesini istiyor.

Muhammed Buhari, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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