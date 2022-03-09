Nijerya, Türkiye'yi ülkesindeki petrol ve doğal gaza yatırıma çağırdı - Son Dakika
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Nijerya, Türkiye'yi ülkesindeki petrol ve doğal gaza yatırıma çağırdı

09.03.2022 14:06
Nijerya, Türkiye'yi ülkesindeki petrol ve doğal gaza yatırıma çağırdı

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Türkiye'ye ülkesinin karadaki büyük petrol ve doğal gaz varlıklarına yatırım yapma çağrısında bulundu.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Türkiye'ye ülkesinin karadaki büyük petrol ve doğal gaz varlıklarına yatırım yapma çağrısında bulundu.

Petrol Bakanlığı Medya ve İletişim Kıdemli Danışmanı Horatius Egua'nın yazılı açıklamasına göre, enerji araştırma kuruluşu Cambridge Energy Research Associates'in (CERA) Teksas'ta düzenlediği programda, Sylva ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar görüştü.

Bakanı Sylva, görüşmede Nijerya'nın hidrokarbon sektöründe daha fazla Türk yatırımına açık olduğunu belirtti.

Sylva, Nijerya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, iki ülke ilişkilerinin enerji sektörü ve diğer ticaret alanlarına genişletilebileceğini vurguladı.

Uluslararası Petrol Şirketlerinin (IOC) Nijerya'dan çekilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yeni yatırım fırsatları oluştuğuna işaret eden Sylva, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Shell, ExxonMobil ve diğerleri gibi IOC karadaki varlıklarından ayrılmayı planladığına göre, Nijerya'da daha fazla yatırımla ilgilenen Türkiye'nin olasılıklarına bakıyoruz. Bu sektöre daha fazla yatırım yapılması Türkiye'nin Nijerya'daki yatırımlarına olan ilgisini artırması için büyük fırsat olacak."

Sylva, yeni Petrol Endüstrisi Yasası (PIA) ile petrol ve gaz yatırımı alanındaki mevzuatın kolaylaştırıldığını kaydederek, Bayraktar'a Nijerya'daki yatırımlardan iyi getiri sağlayacağına dair güvence verdi.

Bakan Yardımcısı Bayraktar da Türkiye'nin Nijerya'nın petrol ve doğal gaz sektörünün parçası olmasını sağlamak için Sylva'nın desteğini istedi.

Bayraktar, fırsat verildiği takdirde Türkiye'nin Nijerya'daki doğal gaz yatırımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Nijerya, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya, Türkiye'yi ülkesindeki petrol ve doğal gaza yatırıma çağırdı - Son Dakika


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