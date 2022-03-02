Nijerya, Ukrayna'daki 2 bin Nijeryalıyı tahliye edecek - Son Dakika
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Nijerya, Ukrayna'daki 2 bin Nijeryalıyı tahliye edecek

02.03.2022 00:49
Nijerya, Ukrayna'daki 2 bin Nijeryalıyı tahliye edecek

Nijerya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı 2 bin Nijerya vatandaşının tahliye etmeye başlayacağını bildirdi.

Nijerya hükümeti, Rusya- Ukrayna savaşından dolayı 2 bin Nijerya vatandaşının tahliye etmeye başlayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Ukrayna ve komşu ülkede sığınan 2 bin Nijeryalının tahliyesinin bugünden itibaren başlayacağını belirtti.

Onyeama, Ukrayna'da yaklaşık 8 bin Nijerya vatandaşının bulunduğunu, bunlardan 5 binin öğrenci olduğunu ifade etti.

Tahliye için Romanya'yı merkez yaptıklarını ve binin üzerinde Nijeryalının oradan geçtiğini anlatan Onyeama, " Polonya'da 250 civarında, Macaristan'da Budapeşte'de benzer bir sayı var, Slovakya hızla yükseliyor. Ayrıca 200 civarında. Rusya sınırına yakın Sumy denilen yerde Nijeryalılar var." dedi.

Onyeama, Nijeryalı vatandaşlarının tahliyesi için Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin fon onayladığını ifade etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya, Ukrayna'daki 2 bin Nijeryalıyı tahliye edecek - Son Dakika


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