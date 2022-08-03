Nijerya'da şiddetli sağanak, fırtına ve sel uyarısı - Son Dakika
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Nijerya'da şiddetli sağanak, fırtına ve sel uyarısı

03.08.2022 13:08
Nijerya'da şiddetli sağanak, fırtına ve sel uyarısı

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), birçok eyalete yönelik yağmur, fırtına ve sel uyarısında bulundu.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), birçok eyalete yönelik yağmur, fırtına ve sel uyarısında bulundu.

NEMA Genel Direktörü Mustapha Ahmed, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinden 32'sinin sağanak, şiddetli fırtına ve selle karşı karşıya olabileceğini belirtti.

32 eyaletin 233 bölgesinde gıda sıkıntısı yaşanabileceğinin altını çizen Ahmed, hükümetin zararı engellemek için şimdiden çalışma başlattığını ifade etti.

Ahmed, bölgelerde güvenliği artırmak, can ve mal kayıplarını azaltmak için önleyici tedbirler alınması için halka da çağrıda bulundu.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde geçen ay sağanakların yol açtığı sellerde 4 kişi hayatını kaybetmiş, 12 yerleşim yeri sular altında kalmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da şiddetli sağanak, fırtına ve sel uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da şiddetli sağanak, fırtına ve sel uyarısı - Son Dakika
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