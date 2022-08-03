Ahmed, bölgelerde güvenliği artırmak, can ve mal kayıplarını azaltmak için önleyici tedbirler alınması için halka da çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Nijerya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da şiddetli sağanak, fırtına ve sel uyarısı - Son Dakika

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