Nijerya'da 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisansları askıya alındı - Son Dakika
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Nijerya'da 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisansları askıya alındı

25.08.2022 16:50
Nijerya'da 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisansları askıya alındı

Nijerya Ulusal Yayın Komisyonu (NBC), ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını yenilemedikleri gerekçesiyle askıya aldı.

Nijerya Ulusal Yayın Komisyonu (NBC), ülkede yayın yapan 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisanslarını yenilemedikleri gerekçesiyle askıya aldı.

Ülkede söz konusu televizyon ve radyo kanallarının işletme lisanslarının askıya alınması medya dünyasında tepkilere neden oldu.

NBC Genel Müdürü Malam Balarabe Shehu İlelah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilgili kanalların lisanslarını zamanında yenilemediklerini belirtti.

Bu kararın "siyasetle ilgisi" olmadığının altını çizen İlelah, "Bu kanalların, toplamda 6 milyon avrodan fazla borçları var. Bu nedenle işletme lisanslarını askıya aldık" dedi.

Öte yandan Nijerya'da iki kuruluş, ülkedeki televizyon ve radyo kanallarının kapatılmasını önlemek için hem NBC'ye hem de Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye dava açtı.

Kuruluşlar, böyle bir eylemin, milyonlarca Nijeryalı için ifade ve bilgi özgürlüğüne engel olacağını savundu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisansları askıya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 52 televizyon ve radyo kanalının işletme lisansları askıya alındı - Son Dakika
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