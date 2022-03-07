Nijerya: Vatandaşlarımızın Ukrayna'da "yabancı savaşçı" olarak kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika
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Nijerya: Vatandaşlarımızın Ukrayna'da "yabancı savaşçı" olarak kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğiz

07.03.2022 17:06
Nijerya: Vatandaşlarımızın Ukrayna'da "yabancı savaşçı" olarak kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğiz

Nijerya hükümeti, vatandaşlarının Ukrayna'da "yabancı savaşçı" olarak yer almasına müsamaha göstermeyeceğini bildirdi.

Nijerya hükümeti, vatandaşlarının Ukrayna'da "yabancı savaşçı" olarak yer almasına müsamaha göstermeyeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Francisca Omayuli, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya hükümetinin, vatandaşlarını Ukrayna'da savaşçı olarak kullanılmasını önlemek için mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirtti.

Hükümetin, Nijeryalıların Ukrayna'da yabancı savaşçı olarak kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Omayuli, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Abuja Büyükelçiliği ile temasa geçti ve bazı Nijeryalıların Rusya ile devam eden ihtilafında Ukrayna'nın yanında savaşmaya istekli olduklarını belirterek, Büyükelçiliğe yaklaştığını aktardı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Abuja Büyükelçiliğinin geçen hafta sosyal medyada "gönüllü yabancı savaşçı" ilanı açmasının ardından en az 200 Nijeryalı başvuruda bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı, Nijerya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya: Vatandaşlarımızın Ukrayna'da 'yabancı savaşçı' olarak kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya: Vatandaşlarımızın Ukrayna'da "yabancı savaşçı" olarak kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika
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