Nijerya ve Gana'dan getirilen 123 Türk vatandaşı Aydın'da karantinaya alındı - Son Dakika
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Nijerya ve Gana'dan getirilen 123 Türk vatandaşı Aydın'da karantinaya alındı

1 saat önce

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirmeleri için Nijerya ve Gana'da getirilen 123 Türk vatandaşı, Aydın'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Nijerya ve Gana'dan getirilen 123 Türk vatandaşı Aydın'da karantinaya alındı, System.String[]

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirmeleri için Nijerya ve Gana'da getirilen 123 Türk vatandaşı, Aydın'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Afrika ülkelerinden tek tek toplanan vatandaşlar, "Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz" diyerek teşekkür etti.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla yurt dışında yaşayan Türklerin yurda getirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Batı Afrika ülkesi Nijerya'dan 78 ve Gana'dan ise 45 olmak üzere 123 Türk vatandaşı, gece saatlerinde uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Dezenfekte edilen 6 otobüse sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bindirilen yolcular, 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na ulaştırıldı. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu Türk vatandaşları, sağlık personeli tarafından taramadan geçirildikten sonra yurtta kendileri için özel olarak hazırlanan odalara yerleştirildi.

"Türk olduğumuz için gururluyuz"

Kendilerine sahip çıkıldığı için çok gururlu olduğunu ifade eden Yozgatlı işçisi Ferit Salman, "Böyle bir devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız var. Çok gurur duyuyoruz. Bizi ta oralardan Nijerya'dan, Gana'dan, Afrika ülkelerinden tek tek toplayıp getirdikleri için gururluyuz. Bizi burada karşılayan idareciler ve yurt görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Çok iyi bir yolculuk geçirdiklerini kaydeden Eskişehirli işçi Mahmut Albayrak ise, şöyle konuştu:

"Gana'dan geliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığımız ve sağlık camiasının her ferdi olmak üzere bizim buraya getirilmemize emeği geçen tüm yetkililere sonsuz teşekkür ediyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımıza 14 gün zahmet vereceğiz. Haklarını bize helal etsinler. Devletimiz var olsun"

Karantinaya alınan Türk vatandaşları arasında herhangi bir sağlık problemi olan vatandaşın bulunmadığı bildirildi. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Aydın Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. - AYDIN

Nijerya, Gana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 05:32 Kaynak: İHA

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