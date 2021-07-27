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Nijerya ve Kamerun, ilişkileri geliştirmek için 39 milyon dolar maliyetle köprü inşa etti - Son Dakika

Nijerya ve Kamerun, ilişkileri geliştirmek için 39 milyon dolar maliyetle köprü inşa etti

27.07.2021 14:30
Nijerya ve Kamerun, ilişkileri geliştirmek için 39 milyon dolar maliyetle köprü inşa etti, System.String[]

Nijerya ve Kamerun'un, ticaret ve güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmek için yaklaşık 39 milyon dolara mal olan köprü inşa ettiği bildirildi.

Nijerya ve Kamerun'un, ticaret ve güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmek için yaklaşık 39 milyon dolara mal olan köprü inşa ettiği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Bayındırlık ve İskan Bakanı Babatunde Fashola, Kamerun ile ticaret ve güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmek için iki ülke sınırında şeritli köprü inşa ettiklerini belirtti.

Fashola, köprünün inşaatının 28 Nisan 2017'de başladığını ve Mart 2021'de sona erdiğini ifade etti.

Köprünün inşaatı için finansmanın iki ülke tarafından sağlandığının altını çizen Fashola, atılan adımın, ilişkileri güçlendireceğini ve sınır ötesi güvenliği artıracağını söyledi.

Yaklaşık 39 milyon dolarlık projenin maliyeti, Afrika Kalkınma Bankası'ndan (AfDB) alınan krediyle Nijerya ve Kamerun hükümetleri tarafından eşit şekilde ödenecek.

Bayındırlık, Kamerun, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya ve Kamerun, ilişkileri geliştirmek için 39 milyon dolar maliyetle köprü inşa etti - Son Dakika


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