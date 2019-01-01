Son Dakika Haberleri: Nijerya ve Nijer Sınırında Kaçakçılara Karşı Operasyon

Nijerya ve Nijer Sınırında Kaçakçılara Karşı Operasyon

53 dakika önce

Nijerya ve Nijer sınırında kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 asker hayatını kaybetti, 11 kaçakçı etkisiz hale getirildi.

Nijerya ve Nijer Sınırında Kaçakçılara Karşı Operasyon, System.String[]
Nijerya ve Nijer sınırında kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 asker hayatını kaybetti, 11 kaçakçı etkisiz hale getirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer sınırında kaçakçılara karşı düzenlenen ortak operasyonda 10 asker hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden askerlerden 5'inin Nijerya, 5'inin Nijer askeri olduğu açıklanırken 11 kaçakçının öldürüldüğü bildirildi.

Operasyon yapılan kişiler fidye için insan kaçırma, hırsızlık ve kaçakçılıkla suçlanıyor.

İki ülke askeri birliklerince Ağustos 2018'de sınır bölgesinde yapılan operasyonlarda en az 30 kaçakçı etkisiz hale getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:58 Kaynak: AA

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