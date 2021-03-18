Nijerya'ya kara sınırları kapalı olmasına rağmen kaçak silah girişi sürüyor - Son Dakika

Nijerya'ya kara sınırları kapalı olmasına rağmen kaçak silah girişi sürüyor

18.03.2021 22:41
Nijerya'ya kara sınırları kapalı olmasına rağmen kaçak silah girişi sürüyor, System.String[]

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kara sınırlarının kapatılmasına rağmen ülkeye silah ve mühimmatın yasa dışı yollardan gelmeye devam ettiğini söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kara sınırlarının kapatılmasına rağmen ülkeye silah ve mühimmatın yasa dışı yollardan gelmeye devam ettiğini söyledi.

Devlet Başkalığından yapılan açıklamaya göre Buhari, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Başkanı Muhammed ibn Chambas ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Buhari görüşmede, istikrarsız bir Libya'nın eski lider tarafından görevlendirilen silahlı muhafızların varlığıyla Afrika'nın Sahel bölgesi için sorun olmaya devam edeceğini belirtti.

Nijerya'da kara sınırlarının kapatılmasına rağmen silah ve mühimmatın yasa dışı yollardan ülkeye gelmeye devam ettiğini aktaran Buhari, "Libya istikrarsız kaldığı sürece, bu sorun da devam edecek. Bölgenin gelişim sorunlarıyla baş etmeliyiz ve yavaş yavaş bu sorunlarının üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

UNOWAS Başkanı Chambas ise Nijerya'nın Sahel ve Çad Gölü Havzası bölgesinde terörizm ve şiddet olaylarıyla mücadelede başarı elde ettiğinin altını çizerek ülkenin kıtada liderlik rolü oynamaya devam edeceğini bildirdi.

Muhammed Buhari, Nijerya, Afrika, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'ya kara sınırları kapalı olmasına rağmen kaçak silah girişi sürüyor - Son Dakika


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