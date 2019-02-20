Nijerya'ya Yabancı Sermaye Girişinde İngiltere İlk Sırada
49 dakika önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'ya, geçen yıl en çok İngiltere'den sermaye girişi oldu.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'ya, geçen yıl en çok İngiltere
'den sermaye girişi oldu.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun Ulusal Sermaye İthalatı 2018 raporu yayımlandı.
Rapora göre, Nijerya'ya geçen yıl 16,8 milyar dolarlık sermaye girişi oldu.
6 milyar dolar ile Nijerya'ya en fazla sermaye girişi yapan ülke İngiltere olarak kayıtlara geçti. Söz
konusu rakam, tüm sermaye girişlerinin yüzde 35,74'ünü oluşturdu.
İngiltere'yi, 3,57 milyar dolarla ABD
, 1,15 milyar dolarla Güney Afrika
ve 937 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri
takip etti.
İngiltere, 1960 yılındaki bağımsızlığına kadar Nijerya'da koloni yönetimi kurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:12 Kaynak: AA
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