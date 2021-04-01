Nijerya yılda 1,5 milyar dolarlık süt ürünleri ithal ediyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da yılda 1,5 milyar dolar değerinde süt ve süt ürünleri ithal edildiği bildirildi.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sabo Nanono, başkent Abuja'da katıldığı Ulusal Günlük Politika Paydaş Katılımı programında yaptığı açıklamada, ülkenin süt üretiminin Batı Afrika üretiminin sadece yüzde 13'ünü ve küresel süt üretiminin yüzde 0,01'ni oluşturduğunu belirtti.

Ülkede yılda 5 milyar dolarlık gıda ithalatı yapıldığını ve bunun 1,5 milyar dolarını süt ve süt ürünlerinin oluşturduğunu kayden Nanono, ülkenin üretim potansiyelinin ise tüketimin yüzde 20'sinden az olduğunu altını çizerek, "Nüfusun artması ve kentleşme sonucunda ülkede süt ürünlerine yönelik arz ve talep arasındaki uçurum artıyor." dedi.

Nanono, Tarım Bakanlığı'nın sektördeki büyümeyi canlandırmak için Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Nijerya Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve özel sektörle ortak faaliyet yürüttüğünü de söyledi.

Toprakların yüzde 75'i tarıma elverişli

Topraklarının yüzde 75'i tarıma elverişli olan Nijerya'da, soya fasulyesi, susam ve fıstık başta olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Ülke, "dünyadaki en kaliteli" zencefiliyle de tanınıyor.

Nijerya'da 1970'lerden itibaren petrol ve doğal gazın ekonomiye yüksek katkısı nedeniyle tarım ekonomisi bozuldu ve ülkenin farklı bölgelerinde son yıllarda gıda sıkıntısı ve fakirlik yaşanmaya başladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek, daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulunmuştu.

Hükümet, haziran ayında, petrol ve doğal gaz hariç ekonomiyi canlandırmak amacıyla tarım sektörüne 1,2 milyar dolarlık yatırım yapma kararı almıştı.