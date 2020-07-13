Nijeryalı akademisyen, gazeteci ve alimlerden Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek - Son Dakika

Nijeryalı akademisyen, gazeteci ve alimlerden Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek

Ayasofya'nın ibadete açılması kararına Nijeryalı akademisyen, alim ve gazetecilerden destek geldi.

Ayasofya'nın ibadete açılması kararına Nijeryalı akademisyen, alim ve gazetecilerden destek geldi.

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Lagos eyaletinin önde gelen ailelerinden Şitta Bey ailesinin lideri Alhajj Nurudeen Alamu Şitta Bey, AA muhabirine, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şitta Bey, "Ayasofya'nın ibadete açılması tüm Müslümanlar için gurur verici bir an." dedi.

Ailenin ilk lideri ve dedeleri Muhammed Şitta'nın yaklaşık 126 yıl önce, 1894'te inşa ettirdiği Şita Bey Camisi'nin açılışına 2. Abdülhamid'i davet ettiğini aktaran Şitta Bey, açılışa katılamayan 2. Abdülhamid'in temsilcisini göndererek kendilerini çeşitli hediyelerle onurlandırdığını ve ailelerine bugün de kullanmaya devam ettikleri "Bey" unvanını verdiğini anlattı.

Ayasofya'nın dünyanın en önemli anıtlarından ve Osmanlı Devleti'nin bir başarısı olduğuna dikkati çeken Şitta Bey, İstanbul'un "mimari mücevheri" olarak tanımladığı Ayasofya'nın, Müslümanların merkezi olarak tekrar dönüştürülmesinin yerinde bir adım olduğunu ifade etti.

Şitta Bey, dünya genelinde Müslümanların çatışma ve karışıklıkların ortasında kaldığına işaret ederek, "Bir umut ve zafer duygusu gerekiyordu ve bundan daha iyi bir zaman olamazdı. Şitta Bey ailesi olarak Türkiye'yi ve tüm İslam dünyasını bu büyük başarı nedeniyle kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın ikinci en büyük eyaleti Kano'nun önde gelen kanaat önderlerinden Askiya Kabara da Ayasofya'nın açılmasından dolayı Nijeryalı Müslümanlar olarak çok mutlu olduklarını açıkladı.

Kabara, "Babamız yıllar önce İstanbul'u ziyaret etmişti. Biz de İstanbul'u İslam dünyasının merkezlerinden biri olarak görüyoruz ve Ayasofya'nın ibadete açılmasını destekliyoruz." dedi.

Akademisyen ve gazetecilerden destek

Nijeryalı akademisyen ve gazeteciler de Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına destek verdi.

Muslim News Nigeria gazetesinin editörü Raşid Ebubekir, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi bu sene aldığım en güzel haberdi. Kovid-19'un neden olduğu olumsuz duruma karşı bu haber tüm dünya Müslümanlarının yüzünü güldürdü. Türkleri ve Müslümanları tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Gazete olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2018 ve 2019 yıllarında "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü" verdiklerini hatırlatan Ebubekir, iç ve dış güçlere karşı Ayasofya'nın cami olarak korunması çağrısı yaptı.

Abuja Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Süleyman Muhammed ve Dr. Muhammad Awwal Adamu da Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı Nijeryalı Müslümanlar olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 200 milyon nüfusunun yarıdan fazlası Müslüman olan Nijerya'da birçok kişi sosyal medya hesaplarından Ayasofya ile paylaşım yaparak mutluluklarını dile getirdi ve Türkiye'yi tebrik etti.

Osmanlı Devleti, İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijeryalı akademisyen, gazeteci ve alimlerden Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek - Son Dakika

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