Nijeryalı Akademisyenler Fırat Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Nijerya Ulusal Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Isa Ali Pantami ve beraberindeki heyet, Fırat Üniversitesi'ni (FÜ) ziyaret etti.

Nijerya Ulusal Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Isa Ali Pantami ve beraberindeki heyet, Fırat Üniversitesi'ni (FÜ) ziyaret etti.





FÜ Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri ile Fırat Teknokent'i gezen heyet, öğretim üyelerinden bilgi aldı.



Daha sonra rektörlüğe geçen heyet, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ı makamında ziyaret etti.





Ziyaretin ardından bir değerlendirmede bulunan Rektör Demirdağ, Nijeryalı heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, Nijerya ile master ve doktora öğrencileri gönderme ve ortak projeler yürütme konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.





Pantami ise ziyaretle ilgili üniversiteyi ve verilen eğitimin kalitesini beğendiklerini dile getirdi.





Nijerya Ulusal Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü olarak üniversite ile ikili anlaşmalar yapmak istediklerini belirten Pantami, "İlk önce Ar-ge konusunda anlaşmak istiyoruz. Bu üniversitede çok güzel şeyler gördüm. Özellikle Teknokent ve Adli Bilişim Mühendisliği bölümünü çok beğendim. Gerçekten Nijeryalı öğrencilerimizin buraları görmesini istiyorum. Biz normalde Kanada, Amerika ve İngiltere'ye öğrenci gönderiyoruz. Bu sefer inşallah Türkiye'ye Fırat Üniversitesi'ne öğrenci göndereceğiz." diye konuştu.

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