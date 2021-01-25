Nijeryalı alimler daha güvenli bir ülke için dua etti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaklaşık 1000 alim, ülkenin daha güvenli olması için dua etti.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki en büyük eyalet Kano'da bir araya gelen alimler, Nijerya genelinde yaşanan adam kaçırma, soygun ve etnik çatışmalardan rahatsız olduklarını açıkladı.

Alimler, artan güvenlik sorunlarının çözülmesi için topluca dua etti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye de çağrı yapan yaklaşık 1000 alim, 2023'teki görev süresinin sona ermesinden önce ülkedeki güvenlik sorunlarının çözülmesini istedi.

Gine Körfezi kıyısındaki Afrika ülkesi Nijerya'da, Boko Haram terör örgütünün yanı sıra silahlı çeteler, korsanlar ve çoban-çiftçi çatışması ülke güvenliğini olumsuz etkiliyor.