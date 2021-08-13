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NİJERYALI DJ CİNAYETİ; SUÇUNU İTİRAF EDEN SANIĞA MÜEBBET - Son Dakika

NİJERYALI DJ CİNAYETİ; SUÇUNU İTİRAF EDEN SANIĞA MÜEBBET

13.08.2021 11:25
NİJERYALI DJ CİNAYETİ; SUÇUNU İTİRAF EDEN SANIĞA MÜEBBET, System.String[]

ŞİŞLİ'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Owunnah'ın (32) öldürülmesine ilişkin davada, Brezilya uyruklu iki sanık hakkında karar çıktı.

ŞİŞLİ'de evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde öldürülmüş olarak bulunan Nijerya uyruklu DJ. Emmanuel İfeanyi Owunnah'ın (32) öldürülmesine ilişkin davada, Brezilya uyruklu iki sanık hakkında karar çıktı. Yargılama boyunca cinayeti işlediğini kabul etmeyen sanıklardan Sandro Marcello Acıard, karar duruşmasında cinayeti itiraf etti. Ailesinin güvenliği için bugüne kadar doğruyu anlatmadığını söyleyen Acıard, "Size doğruyu anlatmadığım için özür dilerim. Yaşanan olaydan dolayı da çok üzgünüm" dedi. Suçunu itiraf eden sanık Acıard'ın cezasında takdiri indirim yapan mahkeme, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet ve "Nitelikli yağma" suçundan da 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Jonathan Carvalho de Araujo ise "Nitelikli yağma" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayetten ise beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Mecidiyeköy'de 5 Şubat 2020 tarihinde Emmanuel Ifeanyı Owunnah elleri ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanmış, yüzü ve boğazı kesilmiş bir şekilde evinde ölü bulundu.  Owunnah'ın evinden cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu da çalındığı anlaşıldı. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu cinayet saatinde Brezilya uyruklu Jonathan Carvalho de Araujo ile Sandro Marcello Acıard'ın ellerinde televizyonla çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan sanıklar hakkında "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 7'nci celsesinde karar duruşması yapıldı. Duruşmada, tutuklu sanıklar Jonathan Carvalho de Araujo ve Sandro Marcello Acıard ile avukatları hazır bulundu.

AVUKATI BERAAT SAVUNMASI YAPTISavcının iki suçtan da hapis cezası istediği mütalaasına karşı savunmayı önce avukatları yaptı. Sanık Sandro Marcello Acıard'ın avukatı, müvekkilinin cinayet ve gasp suçlarını işlemediğini belirterek "Müvekkilim olay tarihinde eşi hamile olup baba olmayı beklemektedir. Böyle bir suçu işlemesi beklenemez. Maktül Nijerya çetesine mensup olup bu çete içindeki hesaplaşma kurbanı olduğu kanaatindeyiz. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gözetilerek beraatini ve tahliyesini talep ederiz" savunması yaptı.

SANIK CİNAYETİ İTİRAF ETTİAncak tercüman eşliğinde savunması alınan sanık Sandro Marcello Acıard ise özür dileyerek başladığı ifadesinde, sürpriz bir şekilde cinayeti itiraf etti. Acıard olayı şöyle anlattı: "Emi benden üç aylığına borç olarak bin 200 dolar istemişti. Olay günü Emi beni arayarak, borcunu ödemek için evine çağırdı. Jonathan ile birlikte Emi'nin evine gittik. Emi bana televizyonunu borç karşılığında vermeyi teklif etti. Televizyonun parası borç miktarını karşılamıyordu. Bana bir çanta verdi, içinde ses sistemi ve playstation vardı. Ben televizyonu Jonathan'a verdim, aşağıya inip orada beklemesini söyledim. Emi ile aramızda ufak bir tartışma oldu. Ben çantayla evden çıkacakken Emi bir bardağı kafama geçirdi. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan elektro şoku ona karşı kullandım. Emi yere düştü, kablo ile ellerini arkadan bağladım. Kendine gelmesi için yüzüne tokat attım. Hala sinirli bir şekilde benimle tartışıyordu, ailemi ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. Kendisi mafya üyesi olduğu için çekindim. Kendisini sandalyeye oturttum sonra bıçakladım."

"NEDEN İTİRAF ETMEDİĞİNİ ANLATTIHakimin bugüne kadar suçunu neden anlatmadığını sorması üzerine Acıard, "Her ne kadar şimdiye kadar bunları anlatmamış olsam da bunun sebebi ailemi ve çocuğumun pasaport alıp Türkiye'den ayrılmalarını beklememdi. Onların güvenliği için anlatmadım. Şu anda anlattıklarım doğrudur. Jonathan, bu olaylar olurken aşağıdaydı. Bu olaylar hakkında bilgisi yoktur. Sizlerden çok özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi. Son sözü sorulan Acıard, "Size doğruyu anlatmadığım için özür dilerim. Yaşanan olaydan dolayı da çok üzgünüm"  dedi.

"BANA SÜPRİZ OLDU, ŞİMDİ ÖĞRENDİM"Diğer sanık Jonathan Carvalho de Araujo ise "Bu suçları işlemedim. Maktulü ziyarete gitmiş olmam, suçu işleyeceğim anlamına gelmez. Sandro'nun da beyan ettiği gibi ben aşağıda bekledim. Daha ne söyleyebilirim, 1 yıl 6 aydır tutukluyum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Sandro bana hiçbir şey söylemedi. Bana süpriz oldu. Olanları şimdi öğrendim, bir şey bilmediğimi söylemiştim" dedi.

İTİRAF EDİNCE CEZASI MÜEBBET HAPSE İNDİMahkeme heyeti, sanık Sandro Marcello Acıard'ı "Nitelikli kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak Acıard'ın suçunu samimi bir şekilde itiraf etmiş olması gerekçesiyle, cezasında indirim uygulayarak müebbet hapsine hükmetti. Sanık Acıard, "Nitelikli yağma" suçundan ise 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DİĞER SANIĞA YAĞMA SUÇUNDAN CEZA VE TAHLİYEDiğer sanık Jonathan Carvalho de Araujo ise "Kasten öldürme" suçundan beraatine karar verilirken, 'Nitelikli yağma" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Araujo'nun tahliyesine hükmeden heyet, yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

Görüntü dökümü: Güvenlik kamera görüntüleri

Ölenin fotoları


- İstanbul

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mahkeme, Cinayet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİJERYALI DJ CİNAYETİ; SUÇUNU İTİRAF EDEN SANIĞA MÜEBBET - Son Dakika


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