Nijeryalı genç kız, bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda sebze-meyve yetiştiriyor - Son Dakika
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Nijeryalı genç kız, bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda sebze-meyve yetiştiriyor

07.10.2022 12:15

Ülkesinde artan güvenlik sorunları nedeniyle ailesine ait tarlaya gidemeyen Nijeryalı genç kız Jessica Samuel Dan-Juma, evlerinin bahçesinde çuvallar içinde yetiştirdiği mahsulle hem ailesinin yiyecek ihtiyacını karşılıyor hem de satarak okul harçlığını çıkarıyor.

Ülkesinde artan güvenlik sorunları nedeniyle ailesine ait tarlaya gidemeyen Nijeryalı genç kız Jessica Samuel Dan-Juma, evlerinin bahçesinde çuvallar içinde yetiştirdiği mahsulle hem ailesinin yiyecek ihtiyacını karşılıyor hem de satarak okul harçlığını çıkarıyor.

Başkent Abuja'nın doğusundaki Nasarawa eyaletinin Keffi bölgesinde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Dan-Juma, 2 sene önce bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda plantain, yam, bamya ve börülce gibi meyve-sebze yetiştirmeye başladı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijeryalı genç kız, bahçede kurduğu 'çuval tarlası'nda sebze-meyve yetiştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijeryalı genç kız, bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda sebze-meyve yetiştiriyor - Son Dakika
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