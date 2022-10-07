Nijeryalı genç kız, bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda sebze-meyve yetiştiriyor

Ülkesinde artan güvenlik sorunları nedeniyle ailesine ait tarlaya gidemeyen Nijeryalı genç kız Jessica Samuel Dan-Juma, evlerinin bahçesinde çuvallar içinde yetiştirdiği mahsulle hem ailesinin yiyecek ihtiyacını karşılıyor hem de satarak okul harçlığını çıkarıyor.
Başkent Abuja'nın doğusundaki Nasarawa eyaletinin Keffi bölgesinde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Dan-Juma, 2 sene önce bahçede kurduğu "çuval tarlası"nda plantain, yam, bamya ve börülce gibi meyve-sebze yetiştirmeye başladı.
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