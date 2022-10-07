Ülkesinde artan güvenlik sorunları nedeniyle ailesine ait tarlaya gidemeyen Nijeryalı genç kız Jessica Samuel Dan-Juma, evlerinin bahçesinde çuvallar içinde yetiştirdiği mahsulle hem ailesinin yiyecek ihtiyacını karşılıyor hem de satarak okul harçlığını çıkarıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijeryalı genç kız, bahçede kurduğu 'çuval tarlası'nda sebze-meyve yetiştiriyor - Son Dakika

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